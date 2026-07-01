En un esfuerzo continuo por salvaguardar la salud pública y brindar una luz de esperanza a miles de familias, el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por la Gerencia Regional de Salud (GERESA), consolidó al Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) como el principal referente del norte del país en el manejo integral del VIH, hepatitis B, hepatitis C y patologías complejas.

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A través de la Unidad Clínica de Enfermedades Tropicales e Infecciosas, el HRDT ha logrado atender con éxito a más de 3 mil pacientes desde el inicio de sus actividades operativas, marcando un hito en la reducción de la brecha de acceso a la salud especializada.

Al respecto, el Gerente Regional de Salud de La Libertad, Dr. Gerardo Florián, enfatizó el impacto que tiene este servicio especializado dentro de las políticas de salud del gobierno regional, liderado por la dra. Joana Cabrera Pimentel.

“Nuestra prioridad es que ningún liberteño se quede sin atención médica especializada por motivos económicos. La labor de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del HRDT es el claro reflejo de una gestión humana y eficiente. Estamos fortaleciendo el equipamiento y el soporte técnico porque ganarle terreno al VIH y a las enfermedades tropicales requiere de una respuesta rápida, articulada y con la máxima calidez posible”, declaró el funcionario.

Pacientes reciben soporte

Por su parte, la médico internista e infectóloga del HRDT, Dra. Angélica García Tello, informó que actualmente la unidad recibe una media de entre ocho y diez nuevos pacientes diagnosticados con VIH cada mes, a quienes se les brinda soporte inmediato frente a coinfecciones complejas y escenarios de resistencia antimicrobiana.

“Desde que iniciamos la atención especializada, hemos brindado un abordaje integral a más de tres mil personas que viven con VIH, garantizando acceso oportuno a diagnóstico, tratamiento de última generación y seguimiento continuo”, señaló la especialista.García Tello remarcó que uno de los logros más importantes de la unidad es la democratización de la salud a través del acceso universal y gratuito al tratamiento antirretroviral.

“Toda persona diagnosticada con VIH recibe su tratamiento sin costo alguno, tenga o no Seguro Integral de Salud (SIS)”, destacó.

Se evita nuevos contagios

La estrategia regional no solo se enfoca en el tratamiento, sino también en evitar nuevos contagios. Actualmente, cerca de 300 personas reciben profilaxis preventiva (PrEP), una intervención médica clave que disminuye drásticamente el riesgo de adquirir la infección por vía sexual.

Este nivel de respuesta ha sido posible gracias a la consolidación de un robusto equipo multidisciplinario que incluye: Médicos infectólogos de adultos y niños, enfermeras y personal técnico especializado, psicología y asistencia social, así como interconsultas directas con neurología, dermatología, ginecología y psiquiatría.

“El VIH no distingue edad, sexo ni condición social. La prevención, el diagnóstico temprano y la adherencia estricta al tratamiento son las herramientas fundamentales que tenemos hoy para salvar vidas”, finalizó la infectóloga.