El conductor de un auto perdió la vida tras chocar frontalmente contra un ómnibus de la empresa Etefsa. El fatal accidente sucedió a las 3:50 de la madrugada de hoy en la intersección de las avenidas Miraflores y Villarreal, en la urbanización Pay Pay, en Trujillo.

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La colisión fue tan fuerte que la estructura delantera del vehículo menor quedó destrozada. El chofer quedó atrapado entre el amasijo de fierros y fue necesaria la intervención de los bomberos y equipos de corte para poder retirar al accidentado.

Lamentablemente cuando lo liberaron el chofer, cuya identidad todavía no fue revelada, ya se encontraba sin vida.

Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (Coep) Trujillo monitoreó las labores de respuesta de los bomberos, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) quedó a cargo del peritaje técnico de tránsito.

La zona permaneció parcialmente restringida mientras peritos de la Policía efectuaban las investigaciones del caso.