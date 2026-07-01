El Cuatro Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó nueve meses de prisión preventiva contra dos jóvenes que estarían involucrados en el asesinado de un padre de familia ocurrido la mañana del 18 de junio en el distrito de Víctor Larco Herrera. Asimismo, un tercer implicado, un adolescente de 17 años, será internado en el Centro de Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, conocido como exFloresta, por un periodo de cuatro meses.

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La medida coercitiva recayó contra Yerson Smith Lima Fernández, de 21 años; y Edgar Raúl Carranza Pérez, de 23 años. Los mencionados fueron recluidos en el penal El Milagro de Trujillo mientras son investigados por el homicidio de Giancarlo Andree Cruz Neyra (29), conocido como “Fito”. La víctima fue asesinada en el frontis de su vivienda en el sector Liberación Social, cuando se encontraba en una camioneta listo para llevar a su hija al jardín de niños.

Por su parte, el Quinto Juzgado de Familia emitió la medida para internar al menor de iniciales A. D. R. V.

ASÍ CAYERON

De acuerdo a información policial, a los investigados se les capturó el 19 de junio durante un operativo ejecutado en los distritos de Moche y La Esperanza, en la provincia de Trujillo. Las autoridades los señalan como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Tentáculos de Los Pulpos”.

Durante la detención, se les incautaron tres celulares, una munición y un casquillo percutido.

CONFESIÓN

Durante las diligencias, el adolescente apodado “Timi” reveló a la Policía que él efectuó los disparos contra el padre de familia. Incluso, detalló que grabó el ataque como evidencia.

“Es que yo soy principiante. Yo nunca he disparado. Por eso me dijeron graba [...]”, declaró el menor durante el interrogatorio policial al que fue sometido.