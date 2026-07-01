La consejera regional por la provincia de Julcán, Lorena Carranza Blas, participó en una mesa de trabajo junto al gerente de Agricultura del Gobierno Regional de La Libertad, Jhon Cabrera Carlos; el presidente de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de La Libertad (MUSEC), Miguel Ponce; entre otras autoridades, con el objetivo de buscar una solución a la problemática que pone en riesgo la adquisición de 65 tractores agrícolas destinados a fortalecer el trabajo del sector agrario.

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Cita clave. Durante la reunión se informó que el proceso de adquisición enfrenta dificultades derivadas del proceso de licitación.

Carranza destacó la importancia de mantener el diálogo entre las autoridades regionales y los alcaldes de los centros poblados para encontrar una salida que permita hacer realidad este proyecto, considerado una herramienta fundamental para fortalecer la agricultura en La Libertad.

“Se nos ha informado que existe un problema bastante complicado; sin embargo, se han comprometido a presentar una solución. Reconozco que ha habido demoras, pero la decisión política debe ser siempre en favor de la agricultura de nuestra región”, dijo la consejera.

Agregó que la rápida reacción de los alcaldes permitió mantener vigente la búsqueda de soluciones, cuando el proyecto ya corría el riesgo de quedar sin efecto.

“Nuestra función es alertar cuando un proyecto está por caerse, trasladar las necesidades de la población y contribuir a encontrar soluciones. Todo esto es resultado del trabajo en equipo y vamos a seguir enfocados en que este proyecto finalmente se haga realidad”, aseguró Carranza.

Por su parte, Miguel Ponce, presidente de MUSEC, informó que una de las alternativas es replantear la compra de los tractores en menores cantidades, debido a que ninguna empresa proveedora cuenta con disponibilidad inmediata para entregar las 65 unidades requeridas.