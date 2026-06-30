Hace solo unos días, la jefa de la Defensoría del Pueblo en la región La Libertad, María Olórtegui Risco, expresó su preocupación debido a que ocho de los doce alcaldes provinciales no habían asistido a la reunión de urgencia que convocó la Plataforma Regional de Defensa Civil para definir acciones de prevención ante un posible fenómeno El Niño.

Los burgomaestres estaban obligados a exponer los proyectos que tenían en cartera para tratar de minimizar los riesgos por precipitaciones de gran magnitud y, además, debían demostrar cómo estaban invirtiendo el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les asignó en el Programa Presupuestal (PP 0068) para reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres.

NO DESPEGA

Los representantes de la Municipalidad Provincial de Chepén fueron grandes ausentes en la sesión de la Plataforma Regional de Defensa Civil. Quizá fue porque, según el MEF, a la fecha no han logrado invertir los recursos que les asignaron para prevención.

En efecto, la comuna de Chepén tiene S/ 148,001 para prevención; sin embargo, no ha ejecutado ni un solo sol de ese dinero. Su avance es del 0%.

Esto ocurre a pesar de que la provincia fue comprendida en el estado de emergencia por intensas lluvias, oficializado en febrero de este año mediante el Decreto Supremo Nº 025-2026-PCM.

Otro caso que amerita mirarlo con detenimiento es el de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, pues el MEF le ha asignado S/ 3,924,454, pero solo ha logrado gastar S/ 73,127. Es decir, su avance es de apenas el 1%.

OTROS AUSENTES

La Municipalidad de Gran Chimú tampoco envió representantes a la reunión. De acuerdo al MEF, esa provincia tiene S/ 143,565 y ha invertido S/ 78,634, lo que equivale al 53%.

La comuna de Julcán tiene disponible S/ 93,248 y ha gastado S/ 44,753, es decir ejecutó el 48%.

A la municipalidad de Otuzco le asignaron S/ 69,585 y ya invirtió S/ 49,735. Su avance es de 71%.

Otra comuna del ande que no tuvo participación en la sesión convocada por la Plataforma de Defensa Civil es Pataz. Sus autoridades ediles cuentan con un presupuesto para prevención de S/ 246,075 y ya ha ejecutado S/ 106,381, equivalente al 56%.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión tiene disponible S/ 1,518,761 para concretar sus planes para reducir riesgos. A la fecha ha gastado S/ 600,252. Esto significa que su avance es de 43%.

En tanto, la comuna de Bolívar cuenta con S/ 91,550 y ha gastado S/ 82,784, lo que significa 90.4%.

CUMPLIDOS

Las autoridades provinciales que sí participaron de la sesión fueron Trujillo, Virú, Ascope y Pacasmayo.

La gestión del alcalde Mario Reyna cuenta con S/ 2,614,829 para prevención y a la fecha ha devengado S/ 1,568,025. Esto es igual al 60% de avance.

A la comuna de Virú se le asignó S/ 310,495 y ha ejecutado S/ 96,309, lo que equivale al 32%. Por su parte, Ascope cuenta con S/ 75,286 y ya ha invertido S/ 69,295. Su ejecución alcanza el 93%.

Finalmente, el municipio de Pacasmayo recibió S/ 90,784 para prevención y ya gastó S/ 50,616, es decir tiene 55% de avance.

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