Un incendio forestal consumió alrededor de 30 hectáreas de cobertura vegetal en el caserío Millua Chaqui, ubicado en el distrito de Salpo, provincia de Otuzco, región La Libertad. La emergencia comenzó durante la noche del domingo 29 de junio y se prolongó hasta la tarde del lunes 30, movilizando a los pobladores de la zona para evitar que el fuego siguiera avanzando.

Durante varias horas, los habitantes trabajaron para contener las llamas utilizando herramientas manuales debido a la magnitud del siniestro. El incendio amenazó con extenderse hacia otros sectores del caserío mientras continuaban las labores para controlar la emergencia.





Pobladores combatieron el fuego por más de 20 horas

Los vecinos permanecieron más de 20 horas enfrentando el incendio con palas, picos y ramas de gran tamaño. El objetivo fue impedir que las llamas alcanzaran una mayor extensión y causaran nuevos daños en la zona.

Los pobladores también manifestaron su preocupación por la demora en la atención de la emergencia. Según indicaron, solicitaron apoyo oportuno a las autoridades locales, pero señalaron que la ayuda necesaria para sofocar el incendio no llegó cuando aún era posible contenerlo con mayor rapidez.

Frente a la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que personal de Defensa Civil y agentes de serenazgo se desplazaron hasta el lugar para apoyar en las labores de control del incendio. Las acciones estuvieron orientadas a colaborar con los trabajos que ya realizaban los pobladores.

Algunos medios de comunicación de la zona señalaron que el incendio había sido controlado y extinguido gracias al esfuerzo de los propios vecinos. No obstante, hasta el cierre de esta nota, el COER La Libertad indicó que esa información aún no había sido confirmada oficialmente.

El organismo también señaló que este incendio forestal podría estar asociado al incremento de las temperaturas diurnas registrado en la costa y sierra de la región. La entidad advirtió que estas condiciones climáticas favorecen la propagación del fuego, con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 31 °C en algunos sectores alejados del litoral.