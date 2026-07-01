​La reelección de autoridades municipales y regionales está prohibida en el Perú con la finalidad de garantizar la alternancia democrática y evitar la concentración de poder. Sin embargo, en la región La Libertad hay seis alcaldes que encontraron un vacío legal e inscribieron sus candidaturas como primeros regidores, acompañando a postulantes de su confianza o familiares. Esto les aseguraría, si sus partidos ganan las elecciones, que en una eventual vacancia del burgomaestre elegido, ellos vuelvan a asumir el más alto cargo distrital.

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ELLOS SON

En la lista de autoridades ediles que tentarán una reelección encubierta está el burgomaestre de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz. Él llegó al municipio de la mano del movimiento regional Trabajo más Trabajo, agrupación de la que se desafilió el 17 de mayo de 2024. Ahora, tras inscribirse en Alianza para el Progreso (APP) el 21 de julio de 2025, postulará como teniente alcalde en el distrito que administra.

En la jurisdicción esperancina, incluso, habría pintas en donde se promociona él y no el aspirante a alcalde Anderson Castillo Rosas.

Otro burgomaestre apepista que inscribió su candidatura como primer regidor es Santos Rafael Valdivia, de la Municipalidad Distrital de Simbal. La máxima autoridad edil va en la lista que encabeza Aldo Pereda Loyola.

Quien también busca continuar en el municipio durante el periodo 2027-2030 es Enrique León Clement, quien llegó a la Alcaldía de Víctor Larco con el movimiento regional Fortaleza Perú. Él inscribió su postulación por el partido Avanza País-Partido de Integración Social. La lista es encabezada por su actual regidor Eduardo Muro Toribio.

TODO QUEDA EN FAMILIA

En la región, también hay alcaldes que buscan mantenerse en el poder postulando a sus hijos. Este es el caso del burgomaestre de Salaverry, Carlos Arroyo Rojas. El apepista ahora quiere ser primer regidor en la fórmula que encabeza su vástago Jimmy Arroyo Flores.

La misma figura reeleccionista pretendería usar la máxima autoridad edil de la comuna de Florencia de Mora, Wilson Toribio Vereau, quien ya fue alcalde de ese distrito durante cuatro periodos: 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018 y 2023-2026.

El burgomaestre ha vestido tres camisetas políticas (APRA, Trabajo más Trabajo y APP) y para esta campaña decidió ir como invitado en Fuerza Popular. Ahí será el segundo al mando, pues la lista la encabeza su heredero Wilson Toribio Prado.

En Chicama (Ascope), Edilberto Bada Castillo también pretende quedarse en el municipio y para ello postulará en la fórmula que dirige su hijo Roy Bada Calderón. Ellos participan con Podemos Perú.

OPINIÓN

Para el analista político Richard Tapia Maldonado, la reelección de estas autoridades contravendría la ética y la moral. “Yo le agregaría que también es una burla al electorado, pues el alcalde no puede postular a una reelección y lo que hace es sacarle la vuelta a la norma, poner al hijo y de esa manera pretender seguir gobernando”, indicó.