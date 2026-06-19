Se presenta como persona solidaria y ronda en los cajeros de 7 a 9 de la mañana para robar a las confiadas víctimas, cambiándoles las tarjetas, así operaban dos presuntos delincuentes conocidos por la Policía como “los magos de los cajeros” con antecedentes en el Perú.

Esta vez uno de los maleantes Frank Carlos Fajardo Mori (40), fue capturado en Huancayo, luego que hiciera el “cambiazo” a Maite Velito (36), en el cajero ubicado en el parque Huamanmarca.

Cuando cayó se descubrió que Frank Fajardo tenía antecedentes en octubre del 2020, fue detenido en Cajamarca por intentar timar en un cajero.

En junio del 2021, fue enviado a prisión por 9 meses por golpear con un palo a su pareja embarazada. Asimismo tiene otra denuncia por hurto en Lima y habría llegado a Huancayo para cometer ilícitos.

Es capturado

Ayer a las 08:00 de la mañana, los serenos de Huancayo fueron alertados por Maité Velito, que le robaron su tarjeta de crédito con el ‘cambiazo’. Según la agraviada, estaba en el cajero automático, cuando un sujeto se le acercó con el pretexto de ayudarla, refiriendo que el cajero tenía desperfectos; luego se apoderó de su tarjeta.

Uno de los facinerosos huyó en un taxi, mientras que el otro escapó por el Jr. Ica.

Gracias al apoyo de vecinos y peatones, se conoció que el sospechoso estaba escondido en el hospedaje “Samari”, del pasaje Huamanmarca N° 226, donde lo atraparon. El detenido aceptó que participó en el hecho delictivo.