La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) advirtió que el frío extremo reportado desde junio, con temperaturas que alcanzaron los -10°C, afectan directamente a la ganadería, una actividad que practican unas 259 mil personas en Junín como medio de subsistencia.

Las zonas altoandinas ubicadas en las provincias de Junín, Yauli - La Oroya, Jauja y Tarma, y las del valle del Mantaro: Huancayo, Concepción y Chupaca, que concentra una parte importante de la actividad lechera y de producción de carne en la región, son las más expuestas.

El economista de REDES, César García, señaló que las bajas temperaturas congelan los pastos naturales, reducen su valor nutricional y dejan sin alimento a vacunos, ovinos y camélidos.

“A esto se suma que el frío extremo eleva la demanda de energía de los animales para mantener su temperatura corporal; sin alimento suficiente, pierden peso rápidamente, se debilitan y quedan más expuestos a enfermedades respiratorias y parasitarias. Las crías y las hembras gestantes concentran el mayor riesgo“, indicó.

Por ello, para García habría un impacto directo en la economía regional. El especialista indicó que en Junín, la ganadería genera alrededor de S/ 259 millones al año y representa el 16% del sector agropecuario.

Efectos por el Niño Global

El escenario se da en un contexto marcado por el Fenómeno de El Niño, que modifica las condiciones atmosféricas en la sierra central. La presencia de cielos despejados, aire seco y ausencia de viento durante la noche facilita una mayor pérdida de calor desde el suelo, lo que hace que las temperaturas caigan con más rapidez y se mantengan por más tiempo en niveles bajo cero, intensificando así los episodios de heladas.

“El sector ya venía mostrando señales de debilidad antes de la temporada de heladas. En el primer trimestre de 2026, la producción pecuaria en la región cayó 1.7%, con retrocesos en rubros como la leche y la carne de vacuno“, dijo.

César García invocó a que frente a la llegada del fenómeno de El Niño Global, la respuesta debe ir más allá de la construcción de cobertizos, la entrega de forraje y los insumos veterinarios.

“Es necesario fortalecer la capacitación a los productores en el uso eficiente del agua y en técnicas de riego. Esto incluye orientar sobre sistemas adecuados y horarios de riego que permitan proteger cultivos y asegurar alimento para el ganado durante las heladas“, finalizó.