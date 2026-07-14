Enosa informó que el próximo sábado 18 de julio restringirá temporalmente el servicio eléctrico en diversos sectores de la provincia de Piura para ejecutar trabajos de mejoramiento en la Subestación Piura Centro, una intervención orientada a fortalecer la confiabilidad del sistema de distribución y mejorar la continuidad del servicio, especialmente durante el próximo periodo de lluvias asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La interrupción del suministro se realizará entre las 3:00 de la madrugada y las 3:00 de la tarde. Durante ese tiempo, personal técnico ejecutará labores de modernización de la subestación, entre ellas el cambio de celdas eléctricas, trabajos que requieren la desenergización de las redes debido a su complejidad y a las condiciones de seguridad que demandan.

Según explicó la empresa, esta intervención forma parte del plan de inversiones y mantenimiento que viene desarrollando para fortalecer la infraestructura eléctrica en Piura y mejorar la calidad del servicio que reciben miles de usuarios. Asimismo, responde a las acciones preventivas implementadas para reducir riesgos y garantizar una mayor capacidad de respuesta del sistema durante la temporada de lluvias.

El corte de energía comprenderá el Hospital Reátegui, la Zona Industrial de Piura y los mercados Modelo, de Telas, de Frutas, de Pescados, Herbolario y Maderero.

Asimismo, la restricción alcanzará gran parte del centro de Piura, incluyendo las calles Junín, Libertad, Cuzco, Loreto, Moquegua, Ayacucho, Lima, Tacna, Clark, San Martín, Pedro de León, Otto Toshman y Mendiburo; los jirones Tumbes, Apurímac, Cajamarca, Arequipa, Huancavelica, Lambayeque, Callao, Huánuco, Ica, Circunvalación y Blas de Atienza; así como las avenidas Grau, Bolognesi, Sánchez Cerro, Country, Chirichigno, Circunvalación, Málaga, Cadalzo Salazar, Gulman, Sullana y San Teodoro.

También se verán afectados el Barrio Norte; las urbanizaciones Santa María del Pinar, San Eduardo, Angamos, Cocos del Chipe, Los Geranios, Santa Isabel, El Chipe, Laguna del Chipe, La Providencia, El Golf, Los Abogados, Lourdes, San Felipe, Vicús, Las Gardenias, Loma Linda, Quinta Ana María, Los Almendros Sur, Fundo Ejidos, Ejidos del Norte, Loma Blanca, La Ribera, Cedros, Ignacio Merino, Las Palmeras, Los Algarrobos, Hermanos Cárcamo, 4 de Enero, Monterrico y Club Grau.

Además en la Urb. Los Educadores, Entel Perú, Moroni, 21 de Agosto PNP, Buenos Aires, San Ramón, San Lorenzo, Monte Bello, Porto Bello, Bello Horizonte, Alto Sol, Corales, Chira Piura, Mariscal Tito, Trébol, Magisterial, San Isidro, Pachitea, Santa Ana, Talara, Los Bancarios, Las Mercedes, Piura, Los Heraldos, Profesores San Miguel, Los Jardines de Avifap, Corpiura, Manuel Seoane, Los Jazmines PNP, El Rosal, Los Sauces, Norvisol, Mariano Santos, San Dionisio, Primavera, Las Casuarinas, Los Ingenieros, Los Ficus, San José, Los Tallanes, La Alborada y Las Magnolias.

La suspensión del servicio también comprenderá los condominios Garden 360, Residencial Las Palmeras, Residencial Grau, Unidad Vecinal, Residencial El Morro, Pinos de la Plata, Residencial Piura, El Oasis de Piura, Condominio Céntrica y Villa Militar.

Entre los asentamientos humanos afectados figuran Ollanta Humala, Ruby Rodríguez, Juan Valer, 4 de Octubre, San Pedro, 18 de Mayo, Almirante Miguel Grau, Las Palmeras, Temple Seminario, 6 de Setiembre, Laguna Azul, Quinta Julia, Los Titanes, María Arguedas, Víctor Raúl, Manuel Scorza, Jorge Basadre, José Olaya, Las Dalias I, II y III, Los Olivos, Mónica Zapata, Néstor Martos Garrido, Chavín de Huántar, José J. Inclán, Rómulo León, Héroes del Cenepa, Susana Higuchi, José Escrivá de Balaguer, Javier Heraud, UPIS Villa Miranda, Los Geranios, San Isidro, 28 de Julio, Asociación de Vivienda Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los Pinos, Juan Bosco, Lomas de Lachay, Gálvez Velarde y Tangarará.

Finalmente, el corte programado alcanzará los caseríos Cieneguillo Sur, Santa Rosa, La Cortina, El Triángulo, San Sebastián, Los Ejidos de Huan-Rinco, Olivares-San Fernando, La Mariposa, La Palma, Lágrimas de Curumuy, El Molino, Cerezal, San Juan de Curumuy, Santa Sara, Coscomba, Santa Fe, Canal Ejidos del Norte, Nueva Esperanza, María Auxiliadora y La Merced.

Enosa recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante el horario de la interrupción y agradeció su comprensión, indicando que estas obras permitirán contar con un sistema eléctrico más moderno, confiable y preparado para afrontar las condiciones climáticas previstas durante el Fenómeno El Niño 2026-2027.