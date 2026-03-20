Enosa informó que, con la finalidad de ejecutar trabajos de mantenimiento orientados a reforzar la infraestructura eléctrica, se restringirá temporalmente el servicio de energía en algunos sectores de la provincia de Paita.

La empresa precisó que la restricción del suministro se realizará el domingo 22 de marzo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., periodo durante el cual el personal técnico desarrollará labores de mantenimiento que incluyen la instalación de nuevas retenidas, elementos de soporte compuestos por cables de acero que ayudan a mantener firmes los postes y a sostener el peso y la tensión de los cables eléctricos, evitando inclinaciones o posibles daños en la estructura.

Durante el horario indicado, el servicio eléctrico se restringirá en importantes instalaciones y empresas de la zona, entre ellas Industria Pesquera Santa Mónica, Olympic Perú INC, América Móvil Perú, Industria Atunera SAC y Astilleros Andesa SAC.

Asimismo, la medida alcanzará a las pesqueras Altair, Yacila y Exalmar.

ENOSA agradece la comprensión de los usuarios y recomienda tomar las previsiones necesarias durante el horario de restricción, reafirmando su compromiso de continuar ejecutando trabajos de mantenimiento que permitan fortalecer la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.