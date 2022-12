Cuidado con las extorsiones por WhatsApp. “Te vamos a matar si no pagas”, es la advertencia que enviaron los extorsionadores a cinco empresarios y comerciantes a quienes les piden diferentes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

Según las denuncias, hace 40 días, los delincuentes que serían extranjeros, están llamado y enviando mensajes por WhatsApp, exigiendo pagos de 5 a 30 mil soles.

Los casos

El 6 de diciembre Ricardo A.L. (40), denunció que es víctima de extorsión, desde el 29 de noviembre mediante llamadas y mensajes de texto.

Los delincuentes le solicitan la suma de 15 mil dólares a cambio de no atentar contra sus vidas y la integridad de su familia. El 7 de diciembre, Florinda P.H. (36), también denunció ante la Policía que desconocidos venezolanos, la llamaron por el aplicativo a fin de pedirle dinero para no matarla.

Tras la llamada, le enviaron una fotografía de unas escaleras y le escribieron que habían personas cerca de ella vigilándola.

Otro agraviado es el dueño de una conocida marisquería a quien le exigen pagar una buena cantidad de dinero.

Se conoció que los extranjeros buscan números telefónicos de empresarios y negociantes para hacerse pasar como miembros de una red criminal. Si las víctimas acceden al diálogo, en la primera comunicación, estos continúan su operación a través de reiteradas llamadas o mensajes vía WhatsApp.

Luego piden de 5 mil soles a más para no hacerles daño. La la División de Investigación Criminal insta a la ciudadanía que cuando reciba este tipo de llamadas o mensajes WhatsApp no respondan y reporten los números. Si recibes una llamada o mensaje y no cuentas con identificador de llamadas, anota los datos, día, la hora y nombres; graba las llamadas de inmediato.