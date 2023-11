El sector salud de Junín lanzó la campaña de vasectomía sin bisturí, siendo un método anticonceptivo masculino definitivo. La coordinadora regional del componente de planificación familiar de la Diresa, Jessica Cerrón, aseveró que la vasectomía es un método que se realiza a través de una intervención ambulatoria de 20 a 30 minutos. Antes de ello, el paciente recibe consejería respecto a la decisión que va a tomar. “A la fecha hay 84 varones inscritos para el procedimiento de la vasectomía sin bisturí, se está realizando simultáneamente en el hospital El Carmen, Domingo Olavegoya y Julio Cesar Demarini. La meta son 120 varones. El año pasado se registraron 54 vasectomías”, señaló. La efectividad de este método anticonceptivo es de un 99%.

MIRA ESTO: Torrencial lluvia e inundación genera pérdidas de 5 mil soles a colegio en Huancayo

Detalle

Agregó que es un procedimiento ambulatorio realizado por un médico especialista mediante de una pequeña incisión en la parte anterior del escroto, efectuando la sección y ligadura de los conductos seminales o deferentes. “La vasectomía no afecta la erección del pene y no disminuye el deseo sexual. Entre los requisitos para poder ser parte de este procedimiento, es que el varón en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos tome la decisión y participe de forma voluntaria. Que tenga más de 25 años y tenga hijos”, refirió.

Mientras tanto, la obstetra del hospital de El Carmen, Kelly Vidal, remarcó que para el proceso de vasectomía, se utiliza anestesia local, no requiere hospitalización y el proceso de recuperación postoperatorio, no demora mucho. “Es un método definitivo, que contribuye bastante a la reducción de morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal. Dentro de un grupo familiar, la mujer como el varón, optan por estos métodos, y tengan una familia sólida, y no tener hijos no deseados. Se evita que la mujer tenga un embarzado de alto riesgo, y se vele por la salud de su pareja”, dijo.

Además, en el nosocomio ya realizaron 23 vasectomías. “Deben acudir al establecimiento de salud del primer nivel para recibir la consejería y ser parte de los exámenes respectivos. Luego de ahí, los refieren al hospital para el proceso quirúrgico. Y es importante porque así la pareja decide: cuándo y cuántos hijos tendrán”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO: