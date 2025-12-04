Los trabajadores dependientes que vean vulnerados sus derechos laborales, ahora podrán presentar una demanda laboral ante el Poder Judicial, sin necesidad de contar con un abogado, y lo puede hacer a través de un Juzgado de Paz Letrado. Esto será viable a través del sistema Rapidemanda- Demanda laboral Digital.

El sistema Rapidemanda, puede ser utilizado por los ciudadanos, sin necesidad de contratar a un abogado, esto ayudará a evitar los costos de representación legal y ahora se pude presentar ante un juez de paz letrado laboral. En el caso que el denunciante tenga dudas, puede pedir un asesoramiento gratuito.

“Desde el mes de diciembre se ha ampliado la competencia del proceso laboral como la de invalidez de contrato, desnaturalización de contrato, homologación de sueldos, nivelación de sueldo, ejecución de laudos arbitrales, son casos a los que puede acceder. se suman a los que ya se podía hacer desde antes, como asignación familiar, CTS, gratificación, vacaciones truncas, vacaciones no pagadas”, informó la jueza de Paz Letrado Laboral, Luz Maribel Barrios Morales.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Ricardo Corrales Melgarejo, informó que el 25% de los procesos judiciales están vinculados a demandas laborales. Según su complejidad el fallo judicial puede darse desde los 3 meses hasta un año.