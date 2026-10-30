Tras el hallazgo de gusanos en una lata de conserva de la marca Aurora, en Tarma, las deficiencias estructurales y logísticas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Junín quedaron al descubierto tras una serie de advertencias institucionales.

Según precisó Giovanni Carlos Farruso Aquino, jefe de la Unidad Territorial del programa en la región, ni el 10% de las más de 3,824 instituciones educativas beneficiarias (menos de 300 colegios) logra cumplir con los cinco componentes fundamentales exigidos para garantizar un servicio alimentario inocuo y de calidad.

Los requisitos para el programa

Los cinco factores críticos que la gran mayoría de planteles no posee son: Infraestructura con carencia de ambientes adecuados; equipamiento y utensilios por ausencia de cámaras de frío; agua potable; complementos frescos como verduras y hortalizas y capacitación en la preparación y manipuladores de alimentos.

En Tarma continúan las diligencias, sobre la inocuidad del producto. El caso de larvas dentro de una conserva, podría darse por la exposición de la lata a través de una fisura, señalaron. El lote fue inmovilizado.