Una banda de extorsionadores continúa sembrando el terror entre la población y los comerciantes de la provincia de Trujillo. Esta vez, delincuentes detonaron una potente carga explosiva en una vivienda de tres pisos en el distrito de Alto Trujillo, en cuyo primer nivel funciona una pollería. Tras el atentado, los criminales enviaron mensajes de muerte a la propietaria, quien se encuentra en estado de gestación, para exigirle el pago de S/ 50,000.

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FEROCIDAD

Este nuevo ataque delictivo ocurrió la noche del último jueves en el Barrio 3 de Alto Trujillo. Según información preliminar, un facineroso habría llegado caminando al lugar, arrojó un cartucho de dinamita contra la fachada y huyó del lugar con rumbo desconocido.

La fuerte explosión destruyó la reja protectora, afectó la puerta enrollable y rompió dos sillas de madera debido a la onda expansiva.

Al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Alto Trujillo para tomar la declaración de la víctima e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, el personal de serenazgo de la localidad acordonó la zona. La detonación generó gran alarma entre los vecinos, quienes exigieron a las autoridades un mayor patrullaje en la jurisdicción.

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DENUNCIA

La agraviada denunció que, tras el ataque, los malhechores le enviaron mensajes a su número de WhatsApp para exigirle la fuerte suma de dinero.

“Me dijeron que querían su plata, que necesitan su dinero y que les diera 50 mil soles”, declaró la víctima a Sol TV Noticias. La mujer detalló que no se encontraba en la vivienda al momento de la explosión y que fue un familiar quien le avisó que habían derribado su puerta.

Los criminales también le advirtieron que, si no “colaboraba”, atentarían contra su vida y la de su familia.

“No tengo miedo. No les voy a dar ni un sol. Me amenazan y me dicen que, si quieres que nazca bien tu hijo, dame la plata”, subrayó la propietaria del negocio de venta de comida.

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