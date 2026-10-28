Las organizaciones criminales mantienen en zozobra a los moradores de la región La Libertad. Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en una vivienda de tres pisos situada en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

VER MÁS| Piden que el Ministerio de Cultura retire huacos eróticos de Moche, en Trujillo

Feroz

Este nuevo ataque delictivo ocurrió a las 10 de la noche del último martes en la cuadra dos de la avenida Francisco de Paula Quiroz. Según fuentes policiales, un delincuente habría llegado caminado al lugar y, tras detonar un cartucho de dinamita, huyó en un vehículo que lo esperaba a metros de la escena del delito.

El estruendo afectó la fachada, la puerta y las ventanas del inmueble. Además, destrozó las ventanas de al menos otras dos viviendas colindantes al predio atacado, lo que demostraría la potencia de la carga.

Al lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este de la Policía.

Los primeros recogieron evidencias con la finalidad de determinar la procedencia de la dinamita usada en el atentado, mientras que los efectivos del Depincri interrogaron a vecinos y revisaron cámaras de seguridad que captaron a los autores del ataque.

Moradores de Francisco de Paula Quiroz, en tanto, mostraron su preocupación ante este nuevo hecho de violencia. Ellos confirmaron que no es la primera explosión que ocurre en el año en la zona, pues otros inmuebles también fueron atacados por bandas de extorsionadores.