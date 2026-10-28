Tras una persecución a balazos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron la noche del último lunes a dos presuntos miembros de la banda criminal “Los Malditos de Víctor Raúl”. La intervención ocurrió en la provincia de Virú.

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El caso

Según el reporte de la Comisaría Rural Víctor Raúl Haya de la Torre, el operativo inició tras recibir la denuncia de un ciudadano de 40 años. La víctima manifestó ser blanco de extorsión luego de encontrar una carta amenazante en la puerta de su vivienda, ubicada en el sector Siembras del Valle.

Con esta información, el personal policial se desplazó a la zona y localizó a los sospechosos a bordo de una motocicleta, con placa de rodaje 4600-XA.

Al notar la presencia del patrullero, los delincuentes emprendieron la huida y abrieron fuego contra los efectivos encargados de la intervención.

Los agentes repelieron la agresión y dispararon para detener a los presuntos hampones, logrando reducirlos en inmediaciones de la carretera Panamericana Norte.

Pesquisas

Durante la diligencia, los policías incautaron un revólver abastecido con cuatro municiones calibre 38 SPL, cinco municiones calibre 9 mm y un artefacto explosivo. También decomisaron otras especies que se encuentran en proceso de investigación.

Los detenidos fueron identificados como Oscar Bili Reyes Saquirai, de 19 años, y Clin Dixon Tapuchima Maca, de 22 años. Ambos estarían inmersos en la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio (extorsión) y contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego y explosivo.

Debido a las heridas de bala recibidas durante el enfrentamiento, ambos hombres fueron llevados al Hospital Belén de Trujillo para recibir atención médica. Ahí permanecen bajo custodia policial.