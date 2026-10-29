Los atentados con explosivos mantienen en zozobra a los liberteños. Tres inmuebles fueron atacados con dinamita entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope.

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Noche de terror

El primer ataque ocurrió a las 8:00 p.m. en el sector Víctor Raúl, en Virú. Delincuentes llegaron hasta el inmueble de una profesora y, tras dejar una carta extorsiva por debajo de su puerta, arrojaron un artefacto explosivo en el segundo nivel de la vivienda, lo que destrozó los vidrios de las ventanas.

Al lugar llegaron policías de esa jurisdicción, quienes recogieron el manuscrito e iniciaron las investigaciones para dar con los autores de este ilícito.

El segundo atentado ocurrió a las 10:00 p.m. en el distrito de Florencia de Mora, Trujillo. Vecinos reportaron un fuerte estallido en el balcón de una casa de cuatro pisos situada en la cuadra 12 de la calle 20 de Junio.

Testigos indicaron que un malhechor arrojó la dinamita en el segundo nivel del predio, lo que originó el desprendimiento de parte de la fachada. Además, las lunas de las ventanas también quedaron destruidas.

Los dueños del predio indicaron que extorsionadores los amenazan desde hace dos semanas. La Policía ya inició las investigaciones.

Imparable

Un tercer ataque con dinamita se perpetró a las 2 de la madrugada de hoy, jueves, en la calle Lima del distrito de Casa Grande, en Ascope.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el estallido solo dejó daños materiales.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría de esa jurisdicción, quienes se entrevistaron con el propietario del inmueble y vecinos que habrían presenciado el atentado. Los efectivos, además, recabaron imágenes de cámaras de seguridad que captaron a los autores del dinamitazo.