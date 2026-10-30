Mientras la expansión urbana en Arequipa se realiza sin una planificación adecuada, otros problemas y riesgos están presentes, puesto que seis de cada diez viviendas que se construyeron en la región no tenían licencia ni asistencia técnica profesional, informó el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2014-2015), Milton von Hesse Bonilla, durante su ponencia en el IV Encuentro de la Construcción.

“Lo que estamos construyendo son viviendas de alto riesgo para la población. Esto se complica más todavía cuando uno piensa que los materiales con los que muchas veces se construyen son informales, ladrillos de una ladrillera informal, el fierro no era para construir, etcétera”, mencionó durante su exposición en la Torre Santa María de la Universidad Católica de Santa María.

De acuerdo al informe brindado por el exministro en base a la Encuesta Nacional de Hogares, a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 58.5 % de viviendas no contaban con licencia de construcción, mientras que el 64.6 % se construyó sin asistencia técnica de un ingeniero civil o arquitecto. A nivel nacional, las cifras son superiores con el 67.2 % sin licencia y el 70 % sin apoyo técnico.

OTROS RIESGOS

En base a estudios realizados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) en el 2024, el economista señaló que 229 mil 972 viviendas en la región se ubican en zonas de mayor susceptibilidad ante inundaciones, edificaciones ubicadas en los 34 distritos calificados con riesgo alto, entre los cuales se encuentran Paucarpata, Yura, Majes y José Luis Bustamante y Rivero.

Asimismo, 123 mil 600 viviendas se encuentran en zonas de riesgo por huaicos y deslizamientos. Aunque distritos de La Unión califican como riesgo muy alto, la mayor cantidad de casas en riesgo se ubican en Samuel Pastor, Sachaca, Yanahura, Yura y Majes.

DÉFICIT DE VIVIENDAS

En otro punto, von Hesse se refirió al déficit habitacional en Arequipa, donde cerca de 34 mil hogares (5.3 %) afrontaban este problema en el 2025, aunque esta cifra fue mucho menor al promedio nacional que se situaba en 9.9 %.

Para un mayor análisis, el déficit se estudia desde el punto de vista cuantitativo (falta de vivienda, no apta para habitar) y cualitativo (vivienda inadecuada sin servicios). “En Arequipa, el principal problema que tiene para la solución formal es el tema del saneamiento. No el saneamiento físico-legal, sino el saneamiento como agua y saneamiento”, precisó.

En la región Arequipa el 1% lo representa el déficit cuantitativo que pesa más en la zona costera, mientras que el 4.3% el déficit cualitativo que se centra en la sierra, donde 4 distritos concentran el 42% de la falta de vivienda adecuada.

“El déficit cuantitativo aparentemente es corto, pero permítanme cuestionar esa cifra de 15 mil, creo que es bastante mayor: viviendas hacinadas 20 mil, viviendas elaboradas con material irrecuperable 26 mil, sin electricidad por red pública 45 mil, sin agua por red pública ni pilón 112 mil y sin saneamiento adecuado 134 mil”, señaló.

Entre los distritos con mayor déficit están Majes con 16 mil 350 por la falta de servicios, La Joya con 7 mil 734 por material irrecuperable, Cerro Colorado con 7 mil 55 por hacinamiento y Yura con 6 mil 175 por falta de servicio.