De toda la infraestructura deportiva que administra el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en Junín, solo el estadio IV Centenario o Huancayo, cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). El resto de espacios, incluyendo el coliseo Wanka, no lo tienen y como consecuencia no pueden realizarse eventos con presencia de público.

El certificado ITSE que obtuvo el estadio Huancayo, data del 01 de agosto de 2025 y está vigente hasta el 01 de agosto de 2027, garantizando que para estos dos años, se pueda albergar a público en los eventos deportivos como los partidos de fútbol de la Liga 1, Liga 2, Liga 1 Femenina, Copa Perú, la Marathon Internacional de Los Andes, entre otros.

Infraestructuras antiguas

La otra cara de la moneda es el resto de infraestructuras deportivas administrada por el IPD Junín, como el estadio Mariscal Castilla de El Tambo, cuyas observaciones no pueden ser levantadas por la antigüedad de la edificación, que data de más de 60 años, principalmente la tribuna occidente y no se permitirá eventos con público, salvo se consiga una autorización para habilitar solo el campo de juego y tribunas no techadas, esto sería ante la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

En el caso del coliseo Wanka, no se cuenta con certificado ITSE, pero se mencionó que el nuevo encargado, Walter Lloclla Meza, iniciaría con las gestiones.