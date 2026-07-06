La madrugada de ayer se registró la agresión física y verbal en contra de un pasajero de la tercera edad, por parte de la cobradora y conductor de uno de los vehículos de la empresa Corazón de Jesús. Ante las evidencias que se viralizaron en redes sociales la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), anunció el internamiento y multa de la unidad.

Agresión

La madrugada de ayer los pasajeros de la flota N° 82, de la empresa de transporte Corazón de Jesús, grabaron un video donde denunciaron la agresión en contra de un adulto mayor que no habría pagado pasaje completo. Según los testigos le faltaba S/0.50.

A pesar de las súplicas de los testigos quienes aseguraban que ellos pagarían el pasaje del adulto mayor, el conductor golpeó en el piso a la víctima. “Ya no le pegues, yo te voy a pagar el pasaje”; “La cobradora tiene la culpa porque ella le pegó primero al señor”, se escuchó decir en el video difundido rápidamente por redes sociales.

Tras la denuncia, presentada por los usuarios, la Gerencia de Tránsito y Transporte de la MPH, a través de los fiscalizadores, iniciaron un operativo para la búsqueda de la unidad involucrada en esta agresión.

Cerca de las 12:30 del día de ayer intervinieron a la unidad de placa W4C-951, que tenía las mismas características del vehículo donde se encontraban los pasajeros que denunciaron la agresión. El vehículo seguía prestando el servicio de transporte público y transitaba por la Calle Real y el jirón Primavera, en El Tambo, en el volante se encontraba Pedro Enrique I.Ñ. quien fue infraccionado por la falta C-12.

“El conductor habría cometido una falta grave cuya multa es del 10% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), además también procede el internamiento del vehículo al depósito municipal y la suspensión de la habilitación del conductor por 90 días”, mencionó el gerente de Tránsito y Transporte de la MPH, Jorge Quispe.

Además, el funcionario resaltó que la empresa de transportes Corazón de Jesús, será sometida a un procedimiento administrativo sancionador en busca de la responsabilidad que tendría por la agresión en contra de un pasajero.

Más agresión. La comuna huanca, detalló que en estos primeros 7 meses del año, unas 4 empresas fueron sancionadas por agredir a pasajeros, estas pueden ser de manera verbal o física, otras 6 empresas también fueron sancionadas por conatos de bronca o enfrentamientos entre los mismos transportistas.

“En total fueron 40 las empresas sancionadas por agresiones y otros, ahora, si hablamos de unidades infraccionadas superan las mil. Nosotros invocamos a los transportistas a que tengan que tener mayor tolerancia con personas que tal vez no puedan pagar su pasaje completo para que no se llegue a estos extremos”, acotó el funcionario.Luis quiLU