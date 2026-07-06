El presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Ricardo Corrales, informó que se abrió un procedimiento disciplinario contra el fiscal que dispuso la liberación del conductor Pedro Ortega Poma que, en presunto estado de ebriedad, protagonizó un accidente de tránsito impactando a más de diez vehículos en el centro de Huancayo.

“El responsable de haber liberado a ese presunto inculpado fue el fiscal, no fue el Poder Judicial”, aclaró el magistrado y explicó que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público será la encargada de realizar las investigaciones, emitir un informe final y determinar la sanción correspondiente.

“De comprobarse una actuación irregular, hay diferentes sanciones que se le puede aplicar de acuerdo al grado de responsabilidad de gravedad. Inclusive puede llevar a la destitución de la autoridad”, detalló Corrales. Asimismo, recordó que cuando un delito se comete en flagrancia, el investigado debe ser puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia para que el juez resuelva conforme a la gravedad del caso.