La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, mediante la Subgerencia de Control Municipal y en un trabajo articulado con la Comisaría PNP San Martín, ejecutó un operativo inopinado de fiscalización posterior, en el marco de las competencias de control y fiscalización de la autoridad municipal.

Durante la intervención realizada en la intersección de la avenida El Tallán con la avenida Raúl Mata de la Cruz, se constató el desarrollo de actividades económicas por parte de una planta de concreto sin contar con la respectiva Licencia de Funcionamiento ni la autorización municipal correspondiente, incumpliendo la normativa vigente.

Al verificarse la infracción por desarrollar actividad económica sin la autorización exigida, el personal fiscalizador procedió a imponer la sanción administrativa correspondiente y ejecutar la medida complementaria de clausura temporal del establecimiento, la cual permanecerá vigente hasta que los responsables regularicen su situación y obtengan la licencia de funcionamiento respectiva.

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre informó que reafirma su compromiso de continuar ejecutando acciones defiscalización para promover el cumplimiento de las normas municipales, fortalecer el ordenamiento urbano y garantizar que las actividades económicas se desarrollen dentro del marco legal vigente.