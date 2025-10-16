Diversos grupos civiles y personas voluntarias se movilizaron la tarde de ayer por el centro de Huancayo, pidiendo la salida inmediata del presidente interino José Jerí, así como la reconformación de la mesa directiva del Congreso, de quienes dijeron no son los idóneos para ocupar tales cargos.

En la denominada “Marcha de la generación Z”, cientos de manifestantes partieron desde el estadio Mariscal Castilla, en El Tambo, recorriendo por la calle Real, hasta llegar a la plaza Huamanmarca, donde la multitud prosiguió con su protesta.

En todo momento la muchedumbre no cesó de arengar en contra del mandatario Jerí, de quien dijeron no reúne condiciones éticas para ocupar dicha investidura. “Que se vayan todos, no nos representan”, se escuchaba decir reiteradamente.

De la misma manera, pedían que se elija una nueva directiva del Congreso, por estar compuesto de parlamentarios con “escaso respaldo”.

En la marcha, que fue enteramente pacífica, no solamente se vieron rostros jóvenes sino adultos que no se cansaban de gritar.

En los más de tres kilómetros de recorrido, la policía formó un fuerte cordón de seguridad para evitar cualquier incidente de violencia.

VIDEO RELACIONADO: