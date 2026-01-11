Prevenir los hechos delictivos y disminuir el índice de inseguridad, es el objetivo de los policías de la Región Policial de Junín que realizaron un operativo de control territorial.

El general PNP César Calero Cisneros, informó que se detuvo a 39 ciudadanos por diversos delitos: ocho cayeron por requisitorias, 20 conductores acabaron en la comisaría por conducir en estado de ebriedad, se incautó 28 celulares, se desarticuló dos bandas en Chanchamayo y Huancayo.

Además se recupero seis vehículos. Entre los detenidos están tres colombianos y un venezolano denunciados por extorsión por cobro de préstamo en Orcotuna.

“Invocó a los ciudadanos que denuncien si han sido víctimas de extorsión, para que los extorsionadores nunca más puedan delinquir. En Huancayo se respeta a las personas”, dijo el jefe de la Región Policial de Junín.

El operativo de control se inició a las 20:00 horas del viernes y culminó en la madrugada. Al final se detuvo a 39 personas. En Huancayo se capturó a cuatro extranjeros: los hermanos Erick Rodríguez Salgado (34), Darlys Rodriguez (37), Anais Gomez P. (29) y Gilvert Rosales A. (29), en Chanchamayo a dos; nueve requisitoriados cayeron, uno extranjero buscado por violencia familiar.

Asimismo se incautaron 20 celulares en Chanchamayo, 8 en Huancayo; se recuperó 4 vehículos con requisitoria y orden judicial.

“Se ha detenido a 20 conductores ebrios en un solo día, por ello les pido si bebe no maneje”, exhortó Calero Cisneros, quien además dijo que los operativos continuarán.