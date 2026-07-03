Los delincuentes que no perdonan nada, esta vez entraron a la casita de adobe de un agricultor que trabajaba en la chacra y robaron los 8 mil soles que guardaban en el ropero. Los facinerosos también se llevaron 8 fustanes bordados, las fajas de las hijas del septuagenario y un televisor. Para lograr su cometido, los maleantes forzaron las puertas, rebuscaron todo, dejando las prendas regadas, se llevaron todo lo de valor. Según la denuncia el robo se habría registrado a las 11:00 de la mañana del martes.

Fidel Félix Pascual Curimanya (72), a la una de la tarde llegó a su hogar ubicado en el paradero 17 sector Tres Esquinas en el distrito de Sapallanga y se dio con la sorpresa que su puerta estaba trancada con un palo. El anciano con una escalera entró por una de las ventanas y notó que todos los ambientes estaban en desorden, sus ahorros ya no estaban.

Malvados

La pita de la puerta estaba rota, la puerta trancada y se podía notar la huella de un zapato en forma de un círculo. Al entrar a la casa, Fidel Pascual, encontró todo tirado, su maíz también por todos lados.

“Me dejaron sin ni un centavo y para no ser atrapados trancaron la puerta” explicó. Los pillos sustrajeron 7 mil 600 soles de los ahorros y la venta de granos, mil 51 soles de su pensión de 5 meses y los 200 soles que ganó trabajando en la chacra. No contentos con ellos los delincuentes que serían tres, cargaron con los 7 fustanes talqueados, dos fajas que tenía grabado los nombres de sus hijas “Yumi” y “Mihaly”. La denuncia fue hecha ante la comisaría de Sapallanga.