Los enfrentamientos entre los municipales y ambulantes ocurrieron a cada paso, ayer durante los operativos de erradicación del comercio informal en diversas calles del Damero Comercial.

Con jaloneos y hasta puñetes, los comerciantes impedían que los municipales se lleven su mercadería y cuando era cargada, a toda costa querían recuperarla y sacarla del camión. Otros impedían que se lleven sus carretillas.

El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, René Lazo junto a un contingente de policías municipales recorrió diversos sectores tomados por el comercio ambulatorio, como prolongación Ica.

No obstante, cuando estaba por los jirones Olaya, empezaron los jaloneos de los ambulantes y municipales, luego en Cajamarca y Huancas. Cuando llegaron a Piura y Ferrocarril, también se produjeron las grescas.

“Hay comerciantes renuentes que se resisten al control pero aún así vamos a recuperar el Damero Comercial, ya retiramos a la señora Carpio de Ica y Ferrocarril y también estamos retirando la mercadería que los comerciantes tienen en las veredas y hasta en las pistas”, manifestó el gerente de Promoción Económica y Turismo, René Lazo. Acotó que personal de control habrá en otros lugares.

Señaló que algunos comerciantes de verduras en prolongación Ica salen a las 3 de la madrugada y solo pueden estar hasta las 8 de la mañana y luego de este tiempo, ya deben retirarse, pero muchos se quedan y generan caos y desorden. En el camión cargaron con sacos de verduras, cajones de frutas, letreros, entre otros productos.