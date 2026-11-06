Sport Huancayo afrontará sus dos últimos compromisos del Torneo Clausura 2026 sin su director técnico, Richard Pellejero, luego de que la Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional decidiera sancionarlo por sus cuestionamientos al arbitraje.

El entrenador argentino, de 50 años, recibió dos fechas de suspensión y una multa de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por lo que no podrá estar en la zona técnica durante los encuentros ante Cienciano y Universitario de Deportes.

La sanción impedirá que Pellejero dirija al ‘Rojo Matador’ en su visita a Cienciano, programada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Tampoco podrá acompañar a su equipo desde el área técnica en el partido frente a Universitario, que se disputará en el Estadio Huancayo.

Fuertes críticas al arbitraje originaron sanción

La medida disciplinaria se produjo después de las declaraciones del estratega contra el árbitro Bruno Pérez, a quien cuestionó duramente tras la derrota de Sport Huancayo frente a Juan Pablo II.

“No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decírtelas, tienes que cobrar lo que tienes que cobrar. Ya hicieron el mandado, ya hicieron el mandado”, expresó Pellejero en aquella oportunidad.

Estas declaraciones motivaron la intervención de la Comisión Disciplinaria, que finalmente resolvió imponer la suspensión y la sanción económica.

La ausencia del entrenador representa un contratiempo para Sport Huancayo en la recta final del campeonato, especialmente porque el conjunto huancaíno todavía mantiene posibilidades de quedarse con el título del Torneo Clausura.

El enfrentamiento ante Universitario será uno de los compromisos decisivos para las aspiraciones del equipo, que deberá afrontar esta etapa sin la presencia de su entrenador principal en el banquillo.