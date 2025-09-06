MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/ugel-huancayo-nterviene-en-colegios-con-techos-en-mal-estado-noticia/

Un total de 150 alumnos de la institución educativa “Jesús El Nazareno”, estudian en precarias condiciones. Para el nivel inicial, los padres levantaron aulas para el nivel primaria, justo donde había un corral de ovejas, también alquilaron habitaciones de casas, donde reciben clases hacinados y sin servicios higiénicos.

“Este era un corral de ovejas, nosotros compramos cemento para el piso, levantamos las paredes, colocamos vigas para levantar el techo y hasta una pizarra sirve como pared. Por cada salón pagan 100 soles de alquiler, y para reunir los fondos cada mes hacen polladas“, dijo Elizabeth Gavilán Aliaga, madre de un niño de inicial.

urgente. El pedido es que construyan la escuela para inicial y primaria de una vez, ya que el local de la escuela está declarado inhabitable y esto obligó a los padres a buscar locales para alquilar y que sus niños no pierdan el año escolar.

La maestra Vilma Ramírez, mencionó que junto a los padres y con apoyo de la municipalidad distrital se construyó las aulas. Los padres y madres trabajaron duro retirando el estiércol del ganado para adecuar las aulas.

Lo poco que reunieron quedó insuficiente y les faltó dinero para levantar las paredes y tuvieron que tapar un salón con una pizarra.

primaria. “Pedimos que el gobernador regional, Zósimo Cárdenas cumpla lo que nos prometió y que se construya la institución educativa, que se cayó en marzo, durante la época de lluvias, pero hasta la fecha no han hecho nada”, reclamó la maestra del quinto grado de primaria, Maribel Llacuachaqui Huaynates.

Señaló que para no perder el año escolar, alquilaron 9 locales en casas de los vecinos, donde estudian los niños de primer a sexto grado e inicial de 3, 4 y 5 años.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré, lamentó que luego que se habilitarán aulas en el corral de ovejas. La dueña incrementó el alquiler, lo cual tienen que pagar directamente los padres de familia, sin respetar el contrato inicial.

El funcionario refirió que en el plantel se levantaron 2 aulas prefabricadas, que no se utilizan porque el plantel está declarado inhabitable y es un riesgo que los alumnos permanezcan allí.

Ayer, junto alcalde de Saño, Hilton Ávila realizaron un recorrido para ver las condiciones en las que estudian los niños y buscar soluciones al problema.