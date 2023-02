El inicio temprano de las relaciones sexuales incrementa el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual y el VIH/Sida, manifestó la obstetra, Amparo Hinostroza De La Cruz, coordinadora del programa de Planificación Familiar de la Red Valle del Mantaro. “Cada vez el inicio de relaciones sexuales es a temprana edad, ahora es a los 11 y 12 años lo cual preocupa”, acotó la profesional.

Ante esa crítica situación, que ocurre por el abandono moral y material de los padres. En los centros de salud, dan consejería a los adolescente para abstenerse de tener relaciones sexuales entre los 11 y 14 años, puesto que los pone en riesgo de contraer las ITS. Además, aumenta el riesgo de embarazo adolescente, a causa de una vejación.

Cabe mencionar que por la falta de información los adolescentes están predispuestos al riesgo de contraer ITS, embarazos no deseados, abortos y la violencia de género. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2015), sólo el 9.7 % de adolescentes entre los 15 y 19 años utilizó condón masculino en su primera relación sexual.

Mas de una pareja.

En Junín en varones de 15 a 25 años, se estima que en su etapa reproductiva llegan a tener hasta 3 parejas sexuales, mientras que en las mujeres de 15 a 25 años, el promedio de parejas sexuales son 2.

Amparo Hinostroza dijo que a pesar de estas cifras, solo el 35% de la población joven (varones) de 18 a 29 años usa un preservativo en sus relaciones sexuales. Mientras que en mujeres apenas se llega a un 15%.

“Las personas que no usan preservativos están expuestos no solo a embarazos no deseados, sino a adquirir infecciones de transmisión sexual como la sífilis, clamidia, gonorrea, hepatitis B además del VIH Sida”, precisó.

Día del condón.

En el año 2022, se entregaron más de un millón de preservativo en Huancayo y Concepción, previa consejería para un uso adecuado, ya que brinda una protección del 85%.

En diciembre del año 2022, se informó que son más de mil personas que en la región Junín, viven con el VIH/Sida, sin mencionar las que tienen ITS.

Es por ello que hoy, por la celebración del Día del Condón se realizará una jornada de orientación del uso adecuado del condón, se realizará también el descarte del VIH/Sida con pruebas rápidas.

Cabe señalar, que estratégicamente su celebración se da un día antes de San Valentín, lo cual no es casualidad, sino que se propuso celebrarla el 13 de febrero porque, estadísticamente, en el día de los enamorados (14 de febrero) es cuando las personas suelen tener más encuentros sexuales o, incluso, deciden tener su primera experiencia sexual.

Educación sexual

El psicólogo Julio Poma manifestó que en caso los adolescentes y jóvenes van a iniciar una vida sexual, por lo menos deben tener la información necesaria, que sepan lo que están haciendo y como deben protegerse.

Ante ello consideró que es necesario redireccionar la educación sexual, desde la primera etapa es decir cuando las personas son aún niños, deben conocer de su sexualidad y no estar ocultando ciertos temas.

Consideró que debe incluirse en la currícular educativa y también trabajar activamente con el Ministerio de Salud para que reciban información adecuada y oportuna, ya que pese a los métodos de protección cada vez hay mas casos de embarazos en adolescentes. Acotó que por el acceso a información de todo tipo, que los adolescentes y jóvenes encuentran en las redes sociales, ellos siempre buscan ser aceptado en aquellos grupos que manejan la sexualidad y las conductas de riesgo como algo libre sin medir las consecuencias.