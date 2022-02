Las dos crisis que en enfrenta hoy en día el país. La primera: la económica, que se perfila a ser la segunda más profunda en Latinoamérica (después de Venezuela) y la segunda: la política, que limita la gobernabilidad cuando el país más lo necesita. Esto ha llevado a que diversos actores políticos propongan diversas soluciones, una de ellas presentada por la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien hace unos días solicitó al presidente Pedro Castillo convocar “de urgencia” a Consejo de Estado. Otros, en cambio, contemplan figuras como la renuncia, vacancia o inhabilitación.

Sobre cual es la mejor salida a esta crisis, hablan nuestras autoridades regionales, politólogos y representantes de gremios empresariales. Estos últimos entre los más afectados porque el grado de reinversión de la micro y pequeña empresa ha caído en la región.

La mayoría ha coincidido que la mejor solución a este problema, es que el mandatario peruano renuncie al cargo, pero, lo mismo que todos los integrantes del Parlamento, por no cumplir a cabalidad su labor de fiscalización.

Un reto que se tiene que asumir

El gobernador regional de Junín Fernando Orihuela Rojas, ve esta situación de crisis política como un reto para los gobiernos regionales y con gestión puedan ejecutar proyectos favor de las regiones.

“Seguimos trabajando con más ahínco, en el tema de la lucha contra la pandemia, la reactivación económica a través del programa Junín se reactiva con el reinicio de obras emblemáticas en las nueve provincias. Pese a la crisis debemos seguir trabajando hoy más que nunca (...) son retos que tenemos que asumir como gobiernos subnacionales, tenemos que seguir trabajando y generando consensos y tender puentes” dijo el mandatario regional.

Los poderes deben autodisolverse

El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región Junín (AMREJ), Carlo Curisinche Eusebio, considera que el pedido de un Consejo de Estado hecho por la presidenta del Poder Judicial es un error y no resolvería la crisis, además dijo que ella debe mantenerse neutral ante un tema eminentemente político. Asimismo, se mostró a favor de que el Ejecutivo y Legislativo se autodisuelvan. “Este problema se resuelve con diálogo y acuerdo político de los partidos representados en el Congreso y el Ejecutivo. Lo otro sería que, si hay incapacidad de ambos poderes, se ponga de acuerdo la presidenta del Congreso y el mandatario para autodisolverse y convocar a nueva elección” dijo.

Castillo debe dar un paso al costado

Según el presidente del gremio empresarial más importante de la región, la Sociedad Nacional de Industrial (SNI), Manuel Torres , el presidente Pedro Castillo, debe dar un paso al costado debido a que la situación actual es insostenible por más tiempo y está afectando la reinversión para las micro y pequeñas empresas de la región, que se han reducido drásticamente.

“Todo esto está patas arribas, preocupa demasiado, hasta el momento no está respondiendo el Gobierno Central, hay una incapacidad del gobierno para sacarnos de esta crisis, por eso el presidente nacional del SNI, Ricardo Márquez, ya ha pedido que Pedro Castillo de un paso al costado” .

Se debe generar consensos

El politólogo juninense, Robert Villaba Fraga, considera que la coyuntura politíca que atraviesa el país no se resolverá con una Junta de Estado, la misma que considera podría ser un paliativo, pero no cree que tenga una repercusión importante para mejorar la crisis.

" Castillo necesita construir consensos políticos con otros sectores que le permita tener gobernabilidad, pero consensos de verdad no con improvisados, no con gente que no tenga ninguna representación política (...) yo creo que las semanas están contadas para el presidente Pedro Castillo, debe intentar hacer coaliciones con los partidos que están ahorita en representación” .

Se debe reevaluar la vacancia

Para el politólogo, Raúl Cevallos, Castillo no tiene un plan de gobierno nada claro ni al corto, ni mediano plazo y eso sumado al cuarto gabinete integrado por ministros improvisados que acentúan la crisis del país por lo que señala el Congreso debería volver a evaluar la vacancia presidencial.

“Ese Consejo (de Estado) que están planteando puede tener la mejor voluntad, pero, mientras Castillo siga dando muestras de falta de capacidad de gobierno, la gente que lo rodea tampoco garantiza nada eso, la crisis se va acentuar las próximas semanas , aquí lo que tiene que pasar siguiendo los mecanismos democráticos , es que el Congreso evalúe una vacancia nuevamente”. dijo.