El Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de Essalud busca fortalecer su banco de sangre ante una latente necesidad de donantes para atender a pacientes en estado crítico, como gestantes, recién nacidos, personas con enfermedades crónicas y víctimas de emergencias, según dijo Celso Cotrina, tecnólogo médico del banco de sangre del hospital.

“La necesidad de sangre es más o menos unas 20 unidades por día, o al menos 300 unidades mensuales”, señaló.

Los tipos de pacientes que requieren transfusiones son diversos. De acuerdo a información brindada por el especialista, entre ellos se encuentran niños recién nacidos, madres gestantes, pacientes oncológicos, cirugías programadas y sobre todo pacientes de emergencia que a veces llegan sin familiares y la sangre es requerida de forma urgente.

Una gran necesidad

Cotrina informó también que la sangre O+ es la más requerida, aunque también se necesita O- para casos sin donantes directos. Además, pacientes oncológicos y renales requieren transfusiones mensuales debido a su condición.

“Al día llegan entre uno o dos donantes voluntarios, cuando requerimos alrededor de 20 unidades diariamente para estar completamente abastecidos.

Esta brecha en la donación obliga al hospital a recurrir a campañas de captación y a la participación del propio personal médico y técnico para cubrir la necesidad. Frente a esta situación, el hospital realiza alrededor de cuatro campañas grandes al año, además de jornadas menores, para recolectar sangre.

“En campañas grandes llegamos a captar hasta 60 unidades. En las pequeñas, esperamos unas 20 unidades aproximadamente”, detalló. Finalmente, Cotrina aclaró mitos sobre la donación. “La donación de sangre no debilita, no enferma y no engorda”, e, instó a la población a colaborar con este acto solidario, fundamental para salvar vidas.