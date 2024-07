El Programa Vaso de Leche (PVL), diseñado para ayudar a los sectores más vulnerables, enfrenta serios problemas de focalización en Junín. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2023 consignados por ComexPerú., el 50.7% de los beneficiarios en esta región no cumple con los criterios de pobreza necesarios para acceder a esta ayuda estatal. Esta cifra representa a 58.007 personas, posicionando a Junín como la octava región con mayor cantidad de infiltrados en el programa a nivel nacional.

MIRA ESTO: Fiscalía formaliza 18 investigaciones por muertes y lesiones durante protestas sociales

Los datos indican que de los 114.340 beneficiarios del PVL en Junín, 34.825 son considerados vulnerables no pobres y 23.181 no vulnerables, mientras que solo 56.333 son verdaderamente pobres. Esta infiltración significa que casi 5 de cada 10 beneficiarios no deberían recibir la ayuda.

Este problema refleja una falla significativa en la administración y distribución del programa, impactando negativamente en la eficiencia del uso del presupuesto estatal.

La infiltración en el PVL de Junín representa un mal uso de aproximadamente S/ 11.5 millones del presupuesto destinado a este programa. A nivel nacional, el costo promedio para atender a cada beneficiario es de S/ 198. La discrepancia entre las cifras oficiales y las estimaciones de la Enaho revela problemas administrativos.