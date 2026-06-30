Un nuevo caso de estafa contra los artistas se registró el último fin de semana, en contra de una orquesta folklórica. Un sujeto se hizo pasar como representante de la agrupación y terminó llevándose 5 mil soles que era el pago por el servicio en una boda.

Denuncia

Según trascendió en redes sociales, la orquesta folklórica Nueva Selección de Huancayo, prestó el servicio en una boda que se realizó el último fin de semana en el salón de recepciones y eventos La Escondida, ubicado en el jirón Manco Cápac, en el distrito de Pilcomayo.

Un sujeto vestido de casaca azul, pantalón jean celeste, zapatillas blancas y jockey azul con el que se cubría el rostro de las cámaras de seguridad, se acercó a los padrinos de la boda, asegurando ser el representante musical de la orquesta que amenizaba la boda, y exigiendo que se cumpla con la cancelación del saldo del contrato que era el monto de 5 mil soles.

Al inicio se vio resistencia por parte de los anfitriones del evento; sin embargo, por la insistencia del estafador, los padrinos terminaron pagando el monto solicitado. Tras recibir el dinero, el delincuente terminó huyendo del lugar con rumbo desconocido.

Posteriormente el director de la orquesta se acercó a los organizadores para pedir la cancelación del dinero y amarga fue la sorpresa, al manifestarle que ya habían pagado a su representante, esto terminó generando malestar en los músicos, quienes cuestionaron que no se haya exigido el contrato firmado con antelación.

Los videos del malhechor estan circulando en redes socialesy los agraviados piden a la población que se ayude con la identificación del sujeto que sería de contextura gruesa y mediana edad.

Desde el parque Inmaculada de Huancayo, donde se concentran las oficinas de las orquestas folklóricas, señalaron que este es el primer caso que se registra con esta modalidad, además, los músicos también hicieron un llamado a la población para verificar el contrato y solo cancelar con la persona con la que se hizo el contrato inicial, para evitar este tipo de incidentes, ya que por estos meses de julio y agosto hay mayor demanda en el centro del Perú.