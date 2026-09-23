La Oficina Regional de Coordinación (ORC) Huancayo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó detalles clave sobre los avances y la logística del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre de 2026. En Junín, unos 4,885 candidatos buscan llegar a ocupar un cargo público.

​La jefa de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Huancayo, Lucy Galarza, informó que en la región Junín participarán un total de más de 4,885 candidatos que aspiran a ocupar diversos cargos como: gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores.

De este total, 645 candidatos corresponden específicamente a las postulaciones para gobernador, vicegobernador y alcaldes (provinciales y distritales).

​Para este proceso, la región Junín supera la cifra de 1 millón de electores distribuidos en las distintas provincias. Según el reporte oficial por Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

La distribución del electorado se estructura de la siguiente manera: ​ODPE Chanchamayo: 296,312 electores; ​ODPE El Tambo: 276,480 electores; ​ODPE Huancayo: 246,454 electores; ​ODPE Jauja: 126,647 electores; y ​ODPE Tarma tiene 124,631 electores.

​Son 33,120 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, los que han sido seleccionados para la jornada electoral. La ONPE reportó un avance del 24% en las capacitaciones presenciales y recordó que este domingo 27 de septiembre se realizará la segunda jornada masiva de capacitación.

Asimismo, los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán la compensación económica de S/ 165, mientras que aquellos que omitan su responsabilidad deberán asumir una multa de S/ 275.

​El horario de votación del domingo 04 de octubre se mantendrá desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., y el material electoral ya ha comenzado a desplegar a las distintas sedes de las ODPE para su posterior distribución a los locales de votación, que serán entregados el viernes 02 de octubre.