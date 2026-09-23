La Oficina Regional de Coordinación (ORC) Huancayo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó detalles clave sobre los avances y la logística del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre de 2026. En Junín, unos 4,885 candidatos buscan llegar a ocupar un cargo público.
La jefa de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Huancayo, Lucy Galarza, informó que en la región Junín participarán un total de más de 4,885 candidatos que aspiran a ocupar diversos cargos como: gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores.
De este total, 645 candidatos corresponden específicamente a las postulaciones para gobernador, vicegobernador y alcaldes (provinciales y distritales).
Para este proceso, la región Junín supera la cifra de 1 millón de electores distribuidos en las distintas provincias. Según el reporte oficial por Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).
La distribución del electorado se estructura de la siguiente manera: ODPE Chanchamayo: 296,312 electores; ODPE El Tambo: 276,480 electores; ODPE Huancayo: 246,454 electores; ODPE Jauja: 126,647 electores; y ODPE Tarma tiene 124,631 electores.
Son 33,120 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, los que han sido seleccionados para la jornada electoral. La ONPE reportó un avance del 24% en las capacitaciones presenciales y recordó que este domingo 27 de septiembre se realizará la segunda jornada masiva de capacitación.
Asimismo, los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán la compensación económica de S/ 165, mientras que aquellos que omitan su responsabilidad deberán asumir una multa de S/ 275.
El horario de votación del domingo 04 de octubre se mantendrá desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., y el material electoral ya ha comenzado a desplegar a las distintas sedes de las ODPE para su posterior distribución a los locales de votación, que serán entregados el viernes 02 de octubre.