El damero wanka es un área densamente poblada y con alta concentración de comerciantes; por ello, este viernes 15 de agosto, a las 3:00 p.m., el II Simulacro Nacional Multipeligro, que recreará un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en el nevado Huaytapallana y un posterior incendio urbano, se concentrará en la intersección de prolongación Guido con el Jr. Ica.

“Esta zona fue elegida debido a su alta vulnerabilidad y dificultad para el acceso de vehículos de emergencia. Ante una situación real, podría convertirse en una catástrofe si no se toman medidas preventivas”, advirtió el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Fernando Orellana.

La actividad contará con la participación de mercados como Raez Patiño, Nuevo Amanecer Wanka, Nueva Esperanza, Ex Maltería y los centros comerciales Santa Rosa y La Casona.

Durante las inspecciones previas se detectaron deficiencias en instalaciones eléctricas, ausencia de extintores y botiquines, así como vías obstaculizadas que dificultarían el acceso de bomberos y ambulancias.

El simulacro tendrá una duración aproximada de 30 minutos y contará con más de cien agentes de instituciones como la Policía Nacional, Ejército, Bomberos, DIRESA, entre otros.

“Se verificará que todos los negocios cuenten con medidas básicas de seguridad para minimizar riesgos durante una emergencia real”, finalizó el funcionario.