La ex asesora del despacho de alcaldía de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) Jeanneth Kristell Contreras Palomino, ha puesto en jaque a la Contraloría General de la República, debido a que en una de las escuchas legales de la presunta red criminal “Los Tiranos del Centro”, se le oye decirle al prófugo exalcalde Juan Carlos Quispe Ledesma, que tendría el apoyo del órgano de control si se requiere.

La abogada y ex esposa del Procurador Víctor Araujo Cano, reconoció que le dijo al burgoamestre “Si en algún (caso) hipotético te llegarán a hacer una denuncia donde tenga que intervenir la Contraloría en contra de tu persona, él (el padre de sus hijos) te va a apoyar”.

“No recuerdo muy bien en qué contexto lo dije (...) si yo he dicho algo tomando el nombre de él, ha sido a título personal, en ese momento en el mes de octubre del 2019, hubieron muchas cosas con respecto a mi contrato que tenía vigencia hasta el mes de diciembre, sin embargo, luego de la sentencia para Cerrón y López, atribuían que era la responsabilidad de mi ex esposo (...) y me empezaron a ver mal y a cuestionar porque no me sacan, fue complicado y si yo en ese momento tenía el cargo de directora de la Beneficencia y luego de asesora externa y el único que me defendió fue Carlos Quispe, porque conoce mi trabajo” dijo.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Pedro Castillo: Congreso evaluará este lunes 14 solicitud para brindar un mensaje ante el pleno

La abogada también reconoció que le advirtió a Henry López,para que fugara una vez que se conoció la sentencia en primera instancia que le impuso el juzgado anticorrupción por el caso de la OEI, que le imponía prisión efectiva , porque eran amigos desde el 2009.