El reciente otorgamiento del voto de confianza al Gabinete de Aníbal Torres tiene ribetes que aún se desconocen y que podrían ayudar a dilucidar las razones de fondo de este triunfo del Gobierno con votos de la oposición.

Por ejemplo, pocos conocían que el líder de Perú libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, se ha reunido con congresistas de diversas bancadas, entre ellos, con algunos integrantes de los denominados “Los Niños” de Acción Popular. Illich López.

ENCUENTROS.

En diálogo con Correo, Cerrón dijo que desde hace algunos meses se viene reuniendo con parlamentarios de diversas bancadas.

“Claro, me he reunió (con diversos congresistas) uno por uno, hace tiempo, esporádicamente. No por una cuestión orgánica del partido con una bancada, sino (de forma individual) con parte de ellos me he reunido”, reconoció.

Al ser consultado sobre con qué congresistas se ha reunido, dijo que con Darwin Espinoza, Ilich López y Raúl Doroteo, tres de los acciopopulistas sindicados por la lobista Karelim López como “Los Niños”.

“Yo no sé si ellos serán los integrantes de ‘Los Niños’ o no. Hay muchos congresistas provincianos que no saben por qué están en un partido u otro. Por ejemplo, he conversado con fujimoristas con pensamientos realmente revolucionarios, pero lo que pasa es que no tienes otra oportunidad y otro carril que meterte ahí para llegar al Congreso, seguro.

Detalló que a Ilich López “(le dije) cómo es posible que vayan a censurar a un ministro de Junín (refiriéndose a Carlos Palacios, del Minem) que representa una oportunidad para la región y porque Carlos tiene la directiva de sacarle un convenio marco a Chinalco para que deje 60 millones anuales a Junín. Esa directiva se ha dado y por eso ellos no han firmado pero hay que trabajar en esa dirección”, aseveró.

Según Cerrón, en AP solo tres están con María del Carmen Alva. Sobre Alianza Para el Progreso (APP), vaticinó que se va a partir pues seis integrantes se van dentro de poco pues tienen aspiraciones para sus regiones.

Coordinador. Cerrón presume de haber influido en voto de confianza.

Ilich López negó que se haya reunido con Cerrón. “La única vez que lo traté fue para reclamarle porque dijo que Fernando Belaunde fue un genocida. No tengo nada que hablar con él”, dijo.