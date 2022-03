Dos nuevos audios obtenidos por esta publicación revelan que “Sandro”, quien sería el actual alcalde encargado de Huancayo, Sandro Veliz Soto, estaría más que comprometido con irregularidades y malos manejos con los dueños de la discoteca Zirah. En el material, en un primer momento, la exfuncionaria Mabel Mendoza dice que no puede cerrar la discoteca por “Sandro”, y después, el mismo alcalde pide que apoye al “Chato” y que no cierre el “Zirah” porque lo van a colgar. Fuentes de esta publicación señalan que Veliz Soto está más que asustado.

En el primer audio Mabel Mendoza, ex gerente de Desarrollo Económico, señala que Arturo Cárdenas “Pinturita” la ha llamado a una reunión con Cerrón y le ha dicho que cierre el Kímbara -otro antro- y el Zirah. Quispe Ledesma le dice que el Kímbara tiene medida cautelar. ¿Y el Zirah?, le pregunta ella:

“Oye, eso apóyale al “chato”, mañana voy a hablar con el “chato”, no lo vayan a colgar ahí”. Fuentes de Correo al interior de Perú Libre señalaron que “Chato” es el apodo interno que tiene Sandro Veliz Soto.

En el siguiente audio, el prófugo Quispe Ledesma llama a Mendoza y le ordena que cierre el Zirah. Suena molesto y decidido. Esta vez es Mabel quien le habla de Sandro:

“Justo hoy día le he hablado a Sandro. Y me dice que ya, si no llama, hay que llamarle la atención pero igual yo voy a ir”.

Al alcalde no le interesa: “No, no, ciérralo por favor, ya. Ciérralo, ciérralo Mabel de mi parte”.

En febrero pasado, ya se había conocido una conversación entre Mabel Mendoza y Guido, quien sería Guido Castillo, el jefe de imagen de la comuna huanca. En esta se interpreta que Sandro fue grabado recibiendo dinero de los dueños del Zirah y ahora lo chantajean para que cierre el antro.