Un nuevo audio de “Los Tiranos del Centro” pone al descubierto cómo Henry López, el alcalde de Huancayo vacado por corrupción, usaba al regidor William Quispe Flores, de Perú Libre, para intentar “marcar una agenda” en los medios. Es decir, para atacar, defenderse e incluso autosabotearse si era necesario. Esta es la conversación.

Henry López: Aló, Will

William Quispe: Hola, Hnery, buenas tardes.

Henry López: Qué tal compare. Oye hermano un favor.

William Quispe: Si, Henry

Henry López: Te acuerdas lo que hablamos la semana pasada el viernes, el tema de transporte.

William Quispe: Ya

Henry López: Temas así necesitamos lanzarlo por el Facebook, para crear polémica. Una polémica sana no una polémica de una sola parte.

William Quispe: Ya

Henry López: Estaba queriendo, hermano, aperturar con tu Facebook un block a tu nombre y como ya me has escuchado hablar y como sé que tienes harta chamba y yo no tengo chamba.

William Quispe: Risas

Henry López: Empezar a publicar a tu nombre.

William Quispe: Ya pue Henry, está bien.

Henry López: Tu lo que vas a hacer es, de lo que se lee, repetir, repetir. Si es que sales a los medios porque queremos empezar a marcar una agenda a nivel de la municipalidad

William Quispe: Ajá

Henry López: Porque tiene que ser algo imparcial, no todo va a ser flores, sino tiene que ser algo serio. ¿Ta bien?

William Quispe: Bien Henry

Más adelante, en la misma conversación, López le ordena a Quispe hacer callar a la regidora Melissa Huayhua en una reunión que han pactado.

William Quispe: Eduardo le había invitado a Melissa Huayhua

Henry López: Noo

William Quispe: Que también forma parte de la comisión. Yo le he dicho para qué le has invitado a ella, invítala pero el día de mañana, en la reunión formal, pero esto es un tema interno le he dicho.

Henry López: Claro, claro

William Quispe: Sí, sino me dijo que se había enterado, no sé por qué medios, yo lo único que dije, le confirmé nada más.

Henry López: Ya hermano, trata de que ella esté callada y tú agarra protagonismo. ¿Ya?

William Quispe: Ya, perfecto, Henry.