Abordamos a Danny Luján, acusado de ser quien cobraba los cupos para “Los Tiranos del Centro” luego de salir de la iglesia de su barrio. Dijo que fue una persona allegada al alcalde Juan Carlos Quispe quien lo previno del operativo, pero él no quiso fugar y, entre lágrimas, pidió perdón a su familia.¿Quedará libre de culpa?

La Fiscalía lo acusa de ser el que cobraba los cupos para los Tiranos del Centro, ¿cuál es su versión?

Me encuentro indignado por el accionar de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Tras recibir la notificación con la cuál el Ministerio Público ha solicitado el mandato de detención y tras haber estado 10 días detenido y tras haber dialogado con los que han estado detenidos conmigo nos damos cuenta de que no existe la posibilidad de que haya existido una organización criminal. Al parecer con las escuchas podría existir distintos delitos o tipos penales que podría imputarse, pero lo que es organización criminal no existe.

¿Usted hacía cobros para llevarle al alcalde?

No hay posibilidad absoluta de ningún tipo de que yo haya recibido un solo centavo absolutamente de nadie, yo le digo a la población, yo he apoyado a muchísima gente, pero esos apoyos han sido eso, apoyos, no han tenido contexto económico y han estado dentro del margen legal. Pero ha nadie se le ha cobrado un solo centavo.

¿El alcalde de El Tambo, Carlo Curisinche, le dio trabajo a su hermana?

Eso es algo que se tiene que ver en su momento. (...) no fue un tema de trabajo directo, simplemente esa plaza donde mi hermana postuló la han presentado como 4 veces y lo han declarado descierto, en eso lo coordiné y él me dijo tal vez, a ver, por si acaso que se presente. Se presentó y ganó dentro de los parámetros legales de las bases y ha trabajado solamente tres meses.

En el caso del pre candidato Jorge Pérez, él le dice que usted cierre un local para que el luego cobre. ¿A qué se refiere?

Honestamente no recuerdo, ya escuhé el audio y por más que haga memoria no puedo entender. He conversado con el señor Pérez, un gran amigo y tampoco recuerda.

Hay otro audio donde una persona le dice dónde le puede dejar la “bolsita” que ha recaudado. ¿A qué se refiere?

Hay un señora Rosa con quien converso y me dice ya tengo los 10 soles de cada uno le estoy enviando con mi cuñado, me dice. La señora Rosa Reymundo... mi persona ha sido abogado de sus padres, ellos tienen una gran cantidad de terrenos en Cajas y me contratan para hacer la división y partición estando vivos los papás. En el transcurso de los meses mueren los padres, hice la sucesión intestada, los papás dejaron 11 hijos. Estas personas me han contratado para hacer el asesoriamiento de sus predios. Ese es el trabajo. La señora me dice doctor soy Rosa, quién Rosa, la hermana de Alejandra, ha Rosita cómo estás, doctor le estoy enviando los 10 soles de cada uno, con mi cuñado. A ya listo, yo estoy en la municipalidad, que se venga para acá. Vino el señor me entrega el dinero y se retira. Eso es lo único que tienen ellos para imputarme que yo estoy en crimen organizado. Pero ha sido desmentido.

¿Usted sabía que Henry López era el poder en la sombra? ¿Tenía contacto con él?

Posterior a la vacancia del señor López nosotros nos hemos reunido en distintas oportunidades. Unas seis a ocho veces y siempre se han tocado temas de... la situación política, la situación del partido. En cuando a la gestión, de cuando en cuando hacia críticas, como cualquier persona.

¿Dónde se reunían?

En su casa, en un restaurante, hasta en la calle.

¿Algo que agregar?

La Diviac ha cometido muchos excesos. La cuestión más grave que tenían contra mi es ese audio de 10 soles, esclarecido eso ya no tienen más fuerza. (Llora) Ustedes me conocen, saben el tipo de persona que soy y si a alguien se lo he cobrado que me lo diga. A mi familia le digo que me disculpe por haberle ocasionado esta verguenza. Esto me pasó porque en algún momento quise encabezar un tema político, por querer ser candidato a la alcaldía y ahora puedo decir que la política es la peor porquería. Mi persona ha tomado conocimiento que iban a allanar la casa dos o tres días antes, yo ya sabía que iban a venir a mi casa. No solo yo, supongo que el alcalde, el señor López también sabían por eso están en la situación que están.

¿Cómo sabía que lo iban a intervenir la Fiscalía?

Hay una persona que por un tema de prudencia no puedo decir el nombre, pero esa persona vino y me dijo, doctor Lujan el alcalda me llamó está muy preocupado hay una investigación y dice que van a allanar, hay que tomar las precauciones del caso.

¿Perú Libre lo ha traicionado?

Perú Libre es una organización donde abrí mis primeras etapas en el campo político y no pensé que la política estuviera tan sucia.