Llegó en una mototaxi, cubriéndose la cabeza con la capucha de su casaca para pasar desapercibido. Nisaís Canchanya Balvin (43), era buscado por cohecho, tras ser sentenciado por solicitar una presunta ‘coima’ a un empresario que ejecutaba una obra de agua y alcantarillado. El ex edil del distrito de Cullhuas (periodo 2011-2014), cayó a las 7:30 de la mañana, en la Av. Los Libertadores s/n en el distrito de Huancán, hasta donde llegó en una mototaxi para visitar a su esposa e hijos. Lo que no sabía el exalcalde era que los efectivos de inteligencia de la policía anticorrupción de Huancayo, lo buscaban desde que estaba en clandestinidad.

Sobre el ex alcalde de Cullhuas, Nisaís Canchanya Balvin, pesaba una orden de captura luego de ser sentenciado a 5 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo. Desde el 2021, la ex autoridad estuvo prófugo y tras su captura será internado en el penal de Huamancaca Chico.Nisapis Canchanya, llegó riéndose a unidad de la Policía Anticorrupción de Huancayo. “Soy inocente por poco tiempo voy a estar preso. Yo estuve en mi casa, tranquilo trabajando, sino me intervienen que voy hacer; a los verdaderos delincuentes busquen señores”, es lo que dijo tras su captura.

Otros implicados

El fiscal Rodrigo Mera Palomino del Primer Despacho Anticorrupción de Junín, demostró que el ex tesorero del municipio de Cullhuas, Samuel Zárate Rodríguez recibió 20 mil soles en febrero del 2015 de parte del empresario y coacusado Edinson Rodríguez Reyes. Dicho monto era en beneficio del ex alcalde Nisaís Canchanya para que nombre a los miembros del comité de recepción de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Urbano y Anexos del distrito de Cullhuas” que tuvo un presupuesto de más de 9 millones de soles.

El 12 de octubre a través de una sentencia de terminación anticipada, el ex tesorero de la Municipalidad de Cullhuas, Samuel Zárate, admitió que cometió este delito y le dieron 3 años y 6 meses de prisión suspendida, inhabilitación y el pago de 9 mil soles como reparación civil. Aquella vez, el ex alcalde Canchanya Balvín, fue sentenciado a 5 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargo público y 15 mil soles de reparación civil.

Asimismo, el fiscal señaló que este caso involucra al ex alcalde de Cullhuas, Zenón Corilloclla Romero y otros funcionarios como Alipio Tovar Bernaola y Michael Palacios Ramos, quienes habrían participado de hechos irregulares en favor del consorcio A&E Mineros Civiles, empresa que en el 2013 ejecutó esta obra de saneamiento, generando un perjuicio de más de 9 millones de soles y que a la fecha no se ha concluido.