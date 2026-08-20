El exalcalde del distrito de Huaricolca, provincia de Tarma, Víctor López Córdova (69), fue condenado a 25 años de prisión efectiva tras ser hallado responsable del delito de violación sexual de una menor de edad.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo. El acusado se encontraba recluido en el penal de Tarma cumpliendo prisión preventiva.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2024, cuando la víctima, de 12 años, acudió a la tienda del entonces exalcalde para comprar botones.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el sentenciado habría llevado a la menor por la fuerza hasta el interior de su vivienda, donde la habría agredido sexualmente. Posteriormente, le habría entregado dinero y una chancaca para que mantuviera lo ocurrido en secreto.

Menor contó lo ocurrido

La agresión salió a la luz luego de que la madre de la menor le preguntara de dónde había obtenido la chancaca, debido a que sabía que la niña no tenía dinero para comprarla. Ante la insistencia de su madre, la menor reveló lo ocurrido. Sus padres acudieron entonces a la comisaría de Huaricolca para denunciar al exalcalde, quien fue detenido e investigado por el Ministerio Público.

Durante el proceso, López Córdova negó los hechos y optó por guardar silencio. Además, según la información fiscal, habría ofrecido dinero a los padres de la menor para llegar a un acuerdo, propuesta que fue rechazada por la familia.

La Fiscal Adjunta Provincial Yoselin Olivares Huamán, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Tarma, sustentó durante el proceso los elementos que vincularon al acusado con el delito.

Además de la pena de 25 años, los magistrados establecieron el pago de S/6 mil por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. Asimismo, se dispuso que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico, previo a una evaluación médica y psicológica, como parte de las medidas establecidas por el órgano jurisdiccional.