El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en diversos distritos de las regiones de Huancavelica y Junín, debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados entre el 18 de julio y el 7 de agosto de 2026.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 139-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano.
En Huancavelica, la prórroga comprende los distritos de Acobambilla, Manta y Vilca, en la provincia de Huancavelica, así como Pazos, en la provincia de Tayacaja.
En tanto, en Junín, incluye los distritos de Chupaca, San Juan de Jarpa y Yanacancha, en la provincia de Chupaca; Chambará, en Concepción; y Carhuacallanga, Colca, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Cullhuas, Huancán, Huasicancha y Pilcomayo, en la provincia de Huancayo.
La medida permitirá, a partir del 13 de octubre, ejecutar acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación para atender los daños ocasionados por los sismos.
Estas intervenciones deberán guardar relación directa con los efectos del evento y podrán ajustarse según las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten.
Los gobiernos regionales de Huancavelica y Junín, así como las municipalidades comprendidas, estarán a cargo de ejecutar las acciones, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios y demás entidades públicas y privadas involucradas.
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