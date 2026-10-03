El Gobierno dispuso la continuidad de la medida en diversos distritos para atender los efectos de los movimientos sísmicos.
El Gobierno dispuso la continuidad de la medida en diversos distritos para atender los efectos de los movimientos sísmicos.

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en diversos distritos de las regiones de Huancavelica y Junín, debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados entre el 18 de julio y el 7 de agosto de 2026.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 139-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano.

En Huancavelica, la prórroga comprende los distritos de Acobambilla, Manta y Vilca, en la provincia de Huancavelica, así como Pazos, en la provincia de Tayacaja.

En tanto, en Junín, incluye los distritos de Chupaca, San Juan de Jarpa y Yanacancha, en la provincia de Chupaca; Chambará, en Concepción; y Carhuacallanga, Colca, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Cullhuas, Huancán, Huasicancha y Pilcomayo, en la provincia de Huancayo.

La medida permitirá, a partir del 13 de octubre, ejecutar acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación para atender los daños ocasionados por los sismos.

Estas intervenciones deberán guardar relación directa con los efectos del evento y podrán ajustarse según las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten.

Los gobiernos regionales de Huancavelica y Junín, así como las municipalidades comprendidas, estarán a cargo de ejecutar las acciones, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios y demás entidades públicas y privadas involucradas.

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