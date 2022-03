La expulsión de todos los involucrados en casos de corrupción dentro de Perú Libre es lo que ha pedido el ex consejero regional Ciro Samaniego, sin embargo, olvida que empezando por la cabeza, Vladimir Cerrón, la mayoría de dirigentes tiene procesos abiertos por presuntos delitos. ”El comité regional y nacional debe expulsar (a los involucrados en casos de corrupción) porque creemos que manchan la imagen del partido, no deben estar salvo, que comprueben su inocencia. Estatutariamente el partido tiene un comité y deben estar evaluando la expulsión”, sostuvo.

El ex consejero, quien fuera la piedra en el zapato en la gestión de Ángel Unchupaico, indicó que en los próximos días se conocerán las pre candidaturas oficiales del partido del lápiz en la región y dijo que no debería estar ninguno de los involucrados en escándalos: “Los involucrados en escándalos no deben estar, deben se personas nuevas que conozcan el ideario”, sostuvo. Si esta petición se cumpliese, no podría participar ni siquiera el ex director de Educación y secretario regional Bladimir López, involucrado en escándalos en su gestión.

A pesar de las denuncias y casos de corrupción que han remecido al partido que gobierna la región y el país, Samaniego señala que no dudan de que podrían volver en 2023 al Gobierno Regional: “Perú Libre va a dejar grandes obras, el hospital de Chupaca, por ejemplo; dejará el puente Comuneros II. Para mi Perú Libre tiene las misma oportunidad que en 2018, y puede volver al gobierno regional”, indicó.

Samaniego es actualmente el secretario provincial de Perú Libre en Chupaca y alcalde del distrito de Ahuac.