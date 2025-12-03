El exgobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, cuestionó enérgicamente que el Congreso de la República haya aprobado apenas 190 millones 692 mil 273 soles en el Presupuesto General de la República 2026 para el inicio de la construcción de la nueva Carretera Central de cuatro carriles, monto que calificó como una burla para el centro del país.

“Es una burla, una ofensa para el centro del país y para las luchas encabezadas por el Comité Multisectorial y las exautoridades de la Mancomunidad Pacífico Centro Amazónica que se destine un presupuesto tan ínfimo para un proyecto de gran envergadura que tiene un costo total de 24 mil millones de soles”, sostuvo Orihuela.

El exgobernador advirtió que el Gobierno “está meciendo” a las regiones del centro, pues el cronograma del contrato de gobierno a gobierno entre Perú y Francia establecía que la ejecución debía iniciar en 2025 y culminar en 2030 (fecha en que termina la concesión de Deviandes sobre la actual carretera).

Sin embargo, ahora se plantea como nueva fecha de término el 2035, retraso que consideró inaceptable.

Orihuela señaló que, si el centro del país busca igualdad de oportunidades frente al norte y sur -que cuentan con la IRRSA Norte y la Panamericana Sur- debe priorizarse la ejecución real de esta autopista de cuatro carriles.

“Esta vía es extremadamente importante, más todavía si queremos exportar nuestros productos hacia Asia y Europa a través del puerto de Chancay”, anotó.