En 2024, la región Junín cerró con un valor de exportaciones de US$ 2 847 761 852, por la participación de 316 empresas, que exportaron 231 partidas a 68 mercados internacionales. “Junín ocupa el puesto 11 en el país, ubicándose luego de Lima, Ica, Arequipa, Áncash, Moquegua, La Libertad, Puno, Callao, Piura y Apurímac”, informó el coordinador de la Oficina Macro Región Centro de PROMPERÚ, Aldo Palomino Veliz. En 2023, el valor exportado fue de US$ 2 411 millones, lo que representa un incremento del 18,1 %.

Panorama

Del total de exportaciones registradas en 2024, US$ 2 549 millones correspondieron al sector minero, mientras que US$ 295 millones provinieron del sector agropecuario. Entre los principales mercados de destino se encuentran China, Taiwán, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur, entre otros.

Por tipo de producto exportado, destacan los minerales de cobre y sus concentrados, con un valor de US$ 1 767 millones, seguidos por minerales de oro y sus concentrados (US$ 474 millones), minerales de plomo y sus concentrados (US$ 172 millones), café (US$ 100 millones), jengibre (US$ 98 millones), concentrados de zinc (US$ 69 millones), cacao (US$ 59 millones), minerales de plata y sus concentrados (US$ 57 millones), y piña (US$ 9 millones).

“Llama la atención el crecimiento en la exportación de cacao en grano, que en 2023 alcanzó un valor de US$ 11 millones y en 2024 cerró con US$ 59 millones, teniendo como principales mercados de destino a Italia y España. También destaca el incremento en las exportaciones de piña, que pasaron de US$ 2 millones en 2023 a US$ 9 millones en 2024, con envíos dirigidos a Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, en 2024 se exportó por primera vez jugo de naranja congelado, con un valor de US$ 2 millones”, manifestó.

Agregó que, Junín ha seguido generando crecimiento por la diversificación de su oferta exportable. “La variación positiva en productos como el cacao y la piña, que han incrementado notablemente su participación en los mercados internacionales. También destacan la cúrcuma y, por supuesto, el jengibre, que continúa sumando valor a las exportaciones de la región”, finalizó.