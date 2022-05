“Te estamos esperando en casa”; “Tres meses buscando a Maryori”; “Te estamos buscando Magdoval”; “Te podría haber escapado de nuestra vista, pero no de nuestros corazones”; “Ya recorrí cerros y hospitales y no te encuentro hija querida”, “Hoy es Marllory, mañana pueden ser los tuyos”, son las frases que escribieron más de un centenar de personas que marcharon en Huancayo en busca de su ser querido.

Ni siquiera el nudo en la garganta que se formó por la incertidumbre sobre el desfile de sus seres queridos desaparecidos, les impidió gritar su nombre y pedir apoyo para encontrarlos.

El último caso de desaparición es del albañil Magdoval Díaz Flores (39), quien salió de su trabajo, en El Tambo, el último viernes 20 de mayo y no se sabe de su paradero. En su casa lo esperan sus hermanos, esposa e hija, quienes recorrieron hospitales, comisarías, morgue, y hasta en los lugares donde se encuentra algún cadáver.

Dafne Palomino Marticorena (12), es otra de las menores no habidas desde el 10 de mayo. El 15 de mayo desapareció Marllory Riveros Noroña (20). Hace más de tres meses no se sabe de Maryori De la Cruz Saldaña (14), por quien ofrece S/10 mil. Al igual que ellos, hay otra veintena de casos de desaparecidos en la ciudad y no son encontrados.

Familiares de niñas, jóvenes y ancianos que desaparecieron en Huancayo caminan más de 5 kilómetros pidiendo apoyo para ubicar a sus seres queridos