La IX edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Huancayo, se llevará a cabo del 19 al 31 de agosto y contará con presencia de destacados investigadores y exponentes de la literatura wanka, del Perú así como visitantes extranjeros de Argentina, Bolivia, Francia y Uruguay.

Para esta IX edición, se programaron 170 actividades. Además, a los organizadores iniciales como la Municipalidad Provincial de Huancayo a través del Instituto de la Juventud y Cultura, y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín (DDC-Junín) se unió el Gobierno Regional de Junín y Colegio de Arquitectos de Junín.

“Esta feria está dedicada a Juan Parra del Riego y trae novedades, como una arquitectura efímera inspirada en la obra de Parra del Riego. También una ‘franja infantil’ que está dirigida a niños y adolescentes, con talleres cuenta cuentos y otros”, mencionó Karen Oba.

Por su parte el gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza, dijo: “Esperamos la visita de 100 mil personas. También promoveremos media hora de lectura en trabajadores y colegios”.